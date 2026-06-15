人口老化︱養老機械人產業崛起照顧沐浴如廁難題 全國失能長者達4500萬

內地人口老齡化加劇，其中不能自理的「失能老年」群體達到4500萬，龐大需求推動科企進軍養老機械人跑道。微型便攜沐浴機械人、二便護理機械人，以及近3萬元（人民幣，下同）一台的智能移動馬桶等產品陸續問世。本月舉行的上海老齡產業博覽會（簡稱老博會），多間企業展示新一代適老智能設備，以具身智能、大數據、人工智能等前沿技術，破解居家養老、失能照護等生活難題。

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龐大的失能老人群體背後，是洗澡、吃飯、如廁、出行等生活難題，每個難題都可能催生一個百億級的機械人細分賽道。據《每日經濟新聞》報道，本屆上海老博會現場人頭攢動。參展企業中，有傳統家電巨頭海爾展出的AI陪伴機械人，覆蓋家務勞作、安全監測、醫療提醒等場景。同時配套推出智能護理牀、步入式浴缸、下肢康復機、智能輪椅等硬件產品。

全國失能長者達4500萬。新華社

智能移動馬桶問世索價3萬元

專注護老領域的上海致敬科技近日完成近千萬元融資。旗下的微型便攜式洗澡機械人主機重量僅4.5公斤，體積與普通電飯煲相當，可直接適配病牀居家使用。設備10分鐘即可完成洗澡前期準備工作，護理員可單人完成全套作業，給臥牀老人「包裹式洗澡」。

另一款能自主移動的智能如廁機械人也引來眾多關注。只需輕按一鍵，移動馬桶就能自動從充電位「走」到牀邊或身邊，全程毋須人工搬動。同時，機械人搭載AI視覺識別算法，毋須人工引導，能精準定位，返回排污點（抽水坐廁），完成自動排污。不過，這款智能移動馬桶的官方零售價高達28999元，在業內處於中高端價位。

內地失能失智老年人口規模不斷擴大。國家醫保局數據顯示，截至2025年末，60歲及以上人口已達3.23億，其中失能失智老人約4500萬。北京大學一項研究顯示，到2030年，國內失能老人規模將超過7700萬，失能老人將經歷7.44年的失能期。

對於行業整體發展趨勢，中國老年保健協會社區養老分會會長李勇指出，中國老齡化具備規模大、增速快、未富先老特徵，用戶需求已從基礎生存照料，轉向品質化、尊嚴化、個性化服務，當下養老產業不缺產品，但仍有許多改善發展空間。



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