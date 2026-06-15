新華字典︱最新版內容現「行李帶多了，成了累贅」 「孩子小，成了累贅」曾惹爭議
更新時間：11:08 2026-06-15 HKT
發佈時間：11:08 2026-06-15 HKT
發佈時間：11:08 2026-06-15 HKT
去年，內地有傳媒報道，《新華字典》出現「孩子小，成了累贅」內容而引起爭議。周日（14日），《長江日報》報道，2026年3月出版的第13版《新華字典》看到，有關內容已改成「行李帶多了，成了累贅」。
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之前的第11版《新華字典》、第12版《新華字典》（雙色本）、第12版《新華字典》（大字本）中，用「累」的釋義舉例時，都使用了「孩子小，成了累贅」的表述。當時曾一度引起社會爭議，甚至有家長提出，萬一被孩子看到了，會不會傷害他們的心靈？
商務印書館的工作人員後來則稱，該句話只是表達一個社會現像，不代表該書的觀點，也不具任何傾向性。
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