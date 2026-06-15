年輕護理員招工難 跨不過處理排泄物心理關口

每日清晨6點，身高不足1.6米、身形消瘦的張鳳芹，就要將多名體重遠超自己的老人轉移至輪椅上，54歲的她每天要重複數十次這類重體力工作，還需協助老人翻身、擦拭身體、清理大小便……高齡護理員已然成為內地養老機構一線主力。多間養老機構負責人坦言，近年年輕護理員招聘難度增加，機構只能轉而招錄50歲以上，甚至年過6旬的求職者。

據內地《經濟觀察報》報道，來自東北的張鳳芹已在護理前線工作12年。這份繁重的護理工作，每月能為她帶來5000元以上的收入，支撐着她的「北漂」生活。在她看來，54歲還能從事一份有意義且能補貼家用的工作，實屬難得，「等哪天撐不住了，再回東北」。

行業薪金待遇偏低

與張鳳芹同齡的張素枝也是資深護理員。她直言，大量年輕從業者，都跨不過照料老人排泄物、直面生死兩道心理關卡；不少00後護理實習生更是難以忍受養老房間異味，拒絕進入失能老人居室。目前她負責的護理樓層，十餘名護理員中僅有兩名青年從業者。

養老護理行業薪金待遇偏低，也是吸引力不足的主因。以北京為例，養老護理專業大專、本科畢業生崗位起薪點普遍為每月4000至6000元。上海市民政局抽樣數據顯示，2022至2024年，當地養老護理員月均薪金同樣僅5000餘元。