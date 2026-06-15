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中國觀察︱大學生「回爐」技校並非社會倒退

即時中國
更新時間：09:13 2026-06-15 HKT
發佈時間：09:13 2026-06-15 HKT

曾經，寒窗苦讀考上大學，是許多人眼中「跳出體力勞動」的最佳出路。然而，如今不少內地本科生選擇放下書本、走進技術院校，拿起扳手、操控機牀；多地出台政策，鼓勵技校開設針對大學生的技師班，掀起一場顛覆大眾學歷觀的「反向求學」熱潮。

真實例子屢見不鮮。浙江有本科畢業生放棄文職崗位，報名技校的汽車維修專業；山東一間技工學校里，本科乃至研究生學歷的學員佔比攀升；有英國海歸女碩士重投高考，目標學校定在大專，希望學習一門技術。有人坦言「坐辦公室月薪平平，學門手藝更踏實」。

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過往的刻板印象是「低分才去讀技校」，但隨着產業變革，學生的就業取態出現重大變化。不管是內地或外國，職場早已不再唯文憑論高低，許多傳統文職崗位競爭「內卷」嚴重，薪金與發展空間漸遇瓶頸。反觀高端技能行業如智能製造、新能源、維修保養等領域人才缺口巨大，身懷一技之長的藍領，待遇及職業認可度節節攀升，部分技師的收入甚至高於普通白領。

學歷只是一塊敲門磚

其實這樣的轉變，並非壞事。天生我材必有用，從前社會一味「重學歷、輕手藝」，不少動手能力強的學生硬着頭皮走學術路，反倒沒能發揮出真正的優勢。三百六十行，行行出狀元，讀大學打好知識底子，返技校練過硬手藝，兩者結合反倒成了獨特優勢。

許多職場過來人都明白，學歷只是一塊敲門磚，實打實的技能才是安穩過日子的「鐵飯碗」。高學歷人才投身技能行業，既能補上行業的人才缺口，也讓大家的職業選擇變得多元化。

學歷本就沒有高低之分，職業更談不上三六九等，本科生重回技校學技術，並非社會倒退，而是跟着時代變化作出適合自身的理性選擇。這樣多元又靈活的就業環境，才能造就一個各展所長、安居樂業的社會。

紀曉華

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