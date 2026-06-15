行山禁忌︱陰雨天氣登高遠足 錯穿白色雨褸增潛在風險

中港行山遠足風氣近年日盛，近日內地網絡「建議爬山不要買白色雨衣」話題成為熱搜，原來，行山衣飾有許多細節要考慮，在大霧多雨季節，即使雨衣用色也有考究，誤穿白色雨衣又遇險，隨時延誤救援，後果可大可小。

迎面碰上易受驚

《新京報》14日報道，近日微博「建議爬山不要買白色雨衣」話題一度在熱搜登頂，大量網民留言評論，「早該說了，白色雨衣是真不適合爬山！」、「霧濛濛看不清，迎面碰上易受驚」、「買鮮艷的衣服便於救人」等。

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報道指，視覺上，白色雨衣在大霧、陰雨及低能見度環境下，極易與雲霧、天空融為一體，削弱了人體輪廓，令外人在遠處未能及時發現。

報道引述航空救援研究資料顯示，白色衣物在航拍鏡頭中，和雲層或雪地的相似度達92%；在暴雨天氣下，白色雨衣更會產生類似水面反光的鏡面效應，會誤導搜救人員以為是岩石反光，妨礙救援的搜索與定位，在行山者遇險時，可能造成錯過黃金救援時間。

另外，常見於市面的白色便利雨衣，往往材質單薄及做工簡單，只宜城市短時間通勤遮雨，不適合戶外行山。



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白色雨衣之外，徒步運動時，也不宜亂選迷彩衣服，迷彩、灰綠、深灰等色調與山林環境相融，如遇上意外或迷路，很難及時被發現。

報道指，在判斷雨衣是否適宜行山時，可在出發前將手機調至黑白模式，再對平鋪的雨衣拍照，如照片幾乎看不到輪廓，證明雨衣會讓自己在野外變成「隱形人」，應該更換更易被人看見的雨衣顏色。



戶外衣物穿搭指南：

戶外衣物優選這三種顏色

螢光橙：高可見度顏色之一，在戶外救援和安全裝備中較常見。

櫻桃紅：在霧氣較重或光線較暗的環境中通常更醒目。

電光黃：常見的高警示色，陰雨天辨識度較高。

選擇雨衣緊盯這三處細節

反光條：優質雨衣會在肩部、後背設定高亮度反光條，進一步提升夜間或低能見度環境下的可見性。

分體式：分體式雨衣（上衣+褲子）活動更靈活，防風性也更好，更適合登山徒步。

牛津布：廉價一次性雨衣材質輕薄，耐磨性和防風性有限，更適合城市短時通勤；徒步登山建議優先選購較厚實的牛津布材質。