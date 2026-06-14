世界盃2026︱中國旅客墨西哥被劫 當地聯合專案組極速拘一涉案人

美加墨世界盃正在進行，來自全球的球迷湧到三個國家欣賞賽事。上周三（10日），有中國球迷不幸在墨西哥遇劫，事件再次讓外界關注當地治安。而最新消息指，其中一名涉案賊人已落網，另一名疑犯仍在逃。

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另一疑犯仍在逃

事發當日，王先生和同伴李先生抵達墨西哥城國際機場，在乘車前往市區途中，兩名騎電單車的蒙面歹徒在機場附近路段，將王先生乘坐的車輛攔截，持槍匪徒洗劫他們的名錶和裝有現金、護照等財物的隨身包，隨即逃去無蹤。

中國駐墨西哥大使館接到報案後，領事部門即時聯絡兩名同胞了解情況，再聯絡墨西哥城公安廳，墨方成立聯合專案組跟進案件。

次日上午，在使館開通「綠色通道」，為當事入快速補辦旅行證件。到了當地時間12日，兩名中國公民登機踏上歸途。墨方13日向中國駐墨西哥大使館通報，兩名涉案嫌疑人中的一人已經落網，案件仍在進一步偵辦中。

