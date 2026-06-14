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1000斤車厘子慰問員工 雷軍座駕被質疑超載

即時中國
更新時間：09:15 2026-06-14 HKT
發佈時間：09:15 2026-06-14 HKT

小米CEO雷軍前日帶1000斤車厘子慰問公司工程師，他發布影片展示自己在車中塞滿120箱、600斤車厘子。不過，有網友質疑他屬於用私家車違規載貨，存在安全隱患。

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封面新聞報道，前日，雷軍現身小米位於江蘇鹽城的測試場，準備了1000斤車厘子看望駐守的研發工程師。在他發布的影片中，雷軍駕駛的小米汽車後備箱、前備箱及後排座位一共裝了120箱、600斤的車厘子。影片發布後，有網友留言稱，「客貨混裝」「後排座位裝貨」是違規行為。

雷軍昨日回應稱，1000斤車厘子是被卡車送到了試驗場，他再用小米汽車分裝送貨，是在封閉道路下進行，並非道路交通安全法定義的「道路」。小米集團董事長特別助理、戰略市場部副總經理徐潔雲進一步解釋，測試場面積很大，超過了1萬畝，車厘子要分着搬到園區不同地方，還用車方便。

交警部門表示，按照道路交通安全法實施條例，前後備箱裝行李沒有問題，但是後排座位放得如此滿當，是不允許的，存在安全風險。

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