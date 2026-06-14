雲南女南博會購紅棗 包裝二維碼跳黃網站

一名雲南女子前日在第10屆中國—南亞博覽會上購買紅棗，掃描商品包裝二維碼後，跳轉頁面竟為涉黃網站。涉事公司稱，二維碼原為企業官方公眾號，因長期疏於運營，域名遭境外「攻克」。目前已下架該款商品。

澎湃新聞報道，該女子介紹，她在南博會甘肅展區與朋友拼單購買了四袋紅棗，每袋售價25元人民幣。她發現，所有紅棗包裝袋的二維碼區域，均被黑色塗層遮蓋，無法直接掃碼識別。



該女子以為掃碼後顯示的是商品線上鏈接，是商家為防止消費者查詢線上價格後發現更便宜而刻意遮擋。返程後，她出於好奇，用酒精棉片清理包裝袋上的黑色塗層，再掃描二維碼，結果直接跳轉至內容低俗的色情網站。