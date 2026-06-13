美軍事清單納阿里百度比亞迪等逾百中企 商務部斥無理打壓警告必將反制

中美科技與經貿角力持續升溫。美國國防部日前更新「中國軍事企業清單」（1260H清單），將阿里巴巴、百度及比亞迪等多家中國知名民營科技巨頭列入其中，指控其與中國軍方存在關聯。中國商務部昨日（12日）對此表達強烈不滿及堅決反對，敦促美方立即撤銷有關措施，並嚴正警告「中方必將堅決有力反制」。

逾180企業上榜 科技龍頭首遭點名

據美國國防部透過《聯邦公報》發布的最新名單，被列入的中國實體已擴大至超過180家。今次更新備受市場關注，因多間民營科技龍頭首度上榜，包括電子商務巨頭阿里巴巴、人工智能企業百度、電動車龍頭比亞迪，以及藥明康德、宇樹科技等。此外，記憶體晶片製造商長鑫存儲（CXMT）與長江存儲（YMTC）在短暫除名後被重新列入。

美方指稱，這些企業與中國官方機構存在關聯，或為中國「軍民融合」戰略的貢獻者。有分析指出，這份名單是美國總統特朗普5月中旬訪華後，華府對北京的一次「現實檢驗」，顯示雙方在關鍵科技領域的博弈並未放緩。

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非即時經濟制裁 惟牽連美國防合約

據了解，被列入1260H清單的企業並不會面臨即時的經濟制裁。然而根據美國法律，自2026年6月下旬起，美國國防部將被禁止直接與名單上的公司簽署新合約；至2027年，禁令更將擴展至第三方採購渠道。業界普遍視此清單為未來可能祭出更嚴格出口管制或投資限制的「前奏」。

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中方斥泛化國安 涉事企業擬採法律行動

中國商務部發言人昨日痛批美方罔顧兩國元首會晤共識，不斷泛化國家安全概念及濫用國家力量對中國企業進行無理打壓。商務部強調此舉嚴重破壞國際經貿秩序及全球產供鏈穩定，敦促美方立即撤銷錯誤措施，否則中方必將採取堅決有力的反制措施，後果由美方承擔。外交部亦表明將採取必要措施維護中國企業的合法權益。

多間上榜企業隨後相繼發聲。阿里巴巴發表聲明強烈否認指控，強調公司並非中國軍事企業，指美方毫無依據，將採取一切法律行動維護權益；百度、藥明康德及蔚來集團等亦紛紛發聲明否認涉軍，表示將積極循各種途徑與美方溝通，爭取從名單中除名。