醫療過失｜病毒性心肌炎當腸胃炎醫 19歲女大生求醫6小時枉死

貴州省錦屏縣早前發生一宗令人扼腕的醫療事故。一名19歲的女大學生因腹痛、腹瀉等症狀前往當地醫院求診，未料在短短6小時後竟在醫院內猝死。官方通報證實，涉事的錦屏縣人民醫院在診治過程中存在醫療過錯，與女大生的死亡結果存在一定因果關係。

腹瀉求醫變死別

綜合內地媒體報道，死者敏敏（化名）是一名就讀大學一年級的19歲女生。今年1月22日凌晨，她因腹痛、腹瀉及嘔吐等不適，由母親陪同前往錦屏縣人民醫院急症室求診。當時醫生診斷敏敏為急性腸胃炎及痛經，並安排她接受輸液（吊鹽水）治療。

涉事的錦屏縣人民醫院。

相關新聞：黑心醫生︱湖南漢誤診肝癌白做化療切膽囊 劉翔峰有份做手術

敏敏的母親龍女士憶述，女兒在輸液期間曾多次表示感到心慌和想吐。龍女士向醫生反映情況，惟醫生並未為敏敏作進一步詳細檢查，僅開出止吐針劑，並冷冷回應：「藥效哪有那麼快啊」。

至清晨約4時10分，敏敏完成輸液後因感到發熱想解開外衣，卻突然失去意識跌下病床。病歷紀錄顯示，敏敏於4時24分突發意識喪失，並出現全身抽搐及口吐白沫等情況。院方隨即將她轉入搶救室急救，惟最終於早上6時42分宣告不治。由入院求診至死亡，過程僅短短約6小時。

19歲女大生求醫6小時枉死。

司法鑑定：院方須負一半責任

事發後，家屬與醫院共同委託司法鑑定機構進行死因及醫療損害鑑定。3月初出爐的屍檢報告證實，敏敏的死因符合「病毒性心肌炎」。

5月中旬發表的醫療損害鑑定意見進一步指出，錦屏縣人民醫院在急診接診時，未有完善體格檢查及生命體徵測量，未能及早察覺病毒性心肌炎的相關症狀，延誤了診斷與治療。此外，院方未嚴格把握靜脈輸液及相關用藥指徵，增加了患者的心臟負荷，加速了病情惡化。鑑定結果認定，院方的醫療行為存在過錯，與敏敏的死亡具有一定因果關係，建議院方承擔50%的過錯責任。

屍檢報告證實，敏敏的死因符合「病毒性心肌炎」。

錦屏縣衛生健康局於6月12日發布情況通報，確認上述鑑定結果，並宣布已啟動行政調解程序。錦屏縣人民醫院黨委書記亦向傳媒表示，醫院願意承擔事故50%的過錯責任，並將配合政府行政部門主導的協調工作，計劃於下周二（16日）與家屬代表會面。敏敏的母親表示，希望能盡快達成調解協議，為亡女討回公道，讓家庭重回正軌。