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挪威深海發現18世紀沉船 載有大量中國瓷器茶葉

即時中國
更新時間：10:30 2026-06-13 HKT
發佈時間：10:30 2026-06-13 HKT

挪威文化遺產局本月初公布重大發現，考古人員在挪威南部海域發現一艘18世紀沉船，裝載大量保存完好的中國瓷器，以及茶葉、草藥等。挪威文化遺產局局長漢娜·蓋蘭日前介紹，最新研究顯示，這艘沉船可能來自歐洲某座城市，在1750年左右沉沒，由於在裝載瓷器的木箱內發現稻草填充物，這些瓷器可能仍保留着來自亞洲始發港口的原有包裝，相信是一次極具研究價值的沉船發現。

沉船上打撈出的中國瓷器。
沉船上打撈出的中國瓷器。
沉船上打撈出的中國瓷器。
沉船上打撈出的中國瓷器。
沉船上打撈出的中國瓷器。
沉船上打撈出的中國瓷器。
沉船上打撈出的中國瓷器。
沉船上打撈出的中國瓷器。

該沉船在挪威海岸附近斯卡格拉克海峽約600米深處被發現，裝載中國瓷器、吊燈、高腳杯、紡織品、穀物，以及茶葉、草藥和藥品的木箱等。

「看到這艘沉船的巨大規模，我簡直不敢相信自己的眼睛！」《南方都市報》報道引述蓋蘭表示，18世紀的挪威總體處於全球經濟的邊緣地帶，沉船上的貨物至少說明18世紀的全球及歐洲內部貿易網絡，已經延伸到歐洲邊緣地區。當時，北歐已有多個城市和邦國與亞洲保持着廣泛的貿易往來。

蓋蘭稱，這可以說是現代消費社會的萌芽，也是挪威在此後數百年里逐步躍居全球航運領先地位的開端。

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