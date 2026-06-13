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新疆塔克拉瑪干沙漠 迎今年首場荒漠洪水

即時中國
更新時間：09:57 2026-06-13 HKT
發佈時間：09:57 2026-06-13 HKT

位於新疆的塔克拉瑪干沙漠周二出現今年首場洪水，形成荒漠洪水奇觀。中國氣象局專家昨分析，此為高溫融雪疊加降雨導致，洪水可為沿岸植被提供寶貴水源，帶來生態修復機遇，但極端洪水可能會沖毀公路、鐵路以及油氣設施等，帶來災害風險，提醒附近居民汛期多關注官方預警信息。

塔克拉瑪干沙漠是中國最大的沙漠。路透社氣候監測數據顯示，該沙漠自2021年以來，持續遇到相同規模的洪水，但通常在8月氣溫達巔峰時才出現。今年氣溫提早飆升，新疆昨日氣溫達到38攝氏度，相較往年平均溫度高7.3攝氏度。

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央視昨日引述中國氣象局分析師孫倩倩表示，本月上旬，新疆西部和南部頻繁降雨，降雨量較常年同期明顯偏多，部分地區多出一倍甚至兩倍以上。同時，近期南疆氣溫偏高，甚至出現高溫，天山崑崙山的冰川積雪大面積融化，融水順着山谷傾瀉而下，匯入塔里木河，使河流水位暴漲，河水溢出河道流入沙漠低窪地帶，形成沙漠洪水。
 

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