最大黃金竊案告破 涉2700萬元11人落網

江蘇南京警方近日偵破一宗特大黃金盜竊案，成功追回全部27公斤黃金製品，總價值超2700萬元（人民幣，下同），涉案11人全部落網。據悉，這是內地已破獲案件中涉案金額最大的黃金竊案，兩名主犯擁有碩士學歷，因網絡賭博欠下百萬巨債。

兩碩士學歷主犯欠下巨債

荔枝新聞報道，5月16日，南京一間金飾店內37件黃金製品不翼而飛，總重近27公斤。警方調查發現，該案為一起精心策劃的團夥犯罪，主犯王某某負責總體指揮，童某某實施盜竊，張某某負責接應。案發前1個多月，多人曾多次進入現場踩點。

案發後，童某某搭乘網約車從南京一路前往廣西南寧，因沒現金支付約7000元車資，竟直接以半塊金條抵付。5月18日凌晨，警方在廣西寧明縣、距中越邊境僅約100米處將其逮捕，當場查獲8.75公斤黃金。當時他已連續兩天兩夜未休息，正等待偷渡集團接應。

王某某則於案發當日中午乘飛機潛逃至泰國曼谷。5月23日他在泰國被捕，5月29日被遣返回南京。通過搜查其住處等多處藏匿點，警方成功繳獲黃金13.2公斤。5月21日晚，警方在溫州龍灣國際機場將準備出逃的張某某抓獲。

經查，王某某和童某某兩人通過網絡聯繫，兩人都是碩士學歷，王某某還是南京某大型通訊公司的優秀員工。大學時，兩人因網絡賭博欠下數百萬巨額債務，最終鋌而走險。

