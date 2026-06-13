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國家安全部提示：警惕海洋諜龜諜魚出沒

即時中國
更新時間：08:50 2026-06-13 HKT
發佈時間：08:49 2026-06-13 HKT

警惕諜龜諜魚！國家安全部昨日發布安全提示，稱在中國某海域發現有較大型活體海洋動物被掛上傳感器，竊取海洋敏感數據。

文章指，近年來，國家安全機關工作發現，境外間諜情報機關通過多種新型間諜設備，持續搜集竊取中方海洋敏感數據。其中包括，中國某海域曾查獲境外某海洋研究所投放的球形海洋監測浮標，實時搜集周邊聲波數據和中國潛艇的聲紋信息。

還有較大型活體海洋動物被掛上傳感器，在特定區域游動，實時收集附近的水溫、鹽度、洋流等海洋環境敏感數據，並通過衛星向境外傳輸。

國家安全機關還發現，有境外公司打着「航海服務」旗號，向商船貨輪推銷安裝「新型船舶電子設備」。這類裝置實則為多模態情報採集裝置，既能實時捕捉港口動態，又可整合氣象、導航等數據，形成「海上監視網」。

國家安全部表示，海洋的洋流動態、水溫特性、溫度分布及海底地形等屬於敏感數據資料，一旦被境外間諜情報機關竊取，將嚴重危害國土安全、軍事安全、經濟安全。
 

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