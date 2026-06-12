中國觀察：又一中國人民的老朋友離去

日本前自民黨總裁、眾議院議長河野洋平周一辭世，享年89歲。繼去年底前首相村山富市後，又一位深耕中日友好的中國老朋友離去。河野原計劃本月底訪華，最終未能成行。全國人大委員長趙樂際昨就河野逝世向遺屬致唁電。

河野洋平1937年生於神奈川縣，當時二戰蔓延東亞，父母特意為他取名「洋平」，盼大洋風平浪靜。1978年鄧小平訪日，親切地同河野說：「為了中日友好，需要太平洋的穩定，所以，我牢牢地記住了你的名字。」

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河野洋平出身政治世家，父親河野一郎戰後曾任農林大臣、建設大臣等要職，還做過副首相；叔父河野謙三也身居高位，擔任過參議院議長。然而，河野洋平是自民黨創黨以來，唯一曾任黨總裁卻未能當上首相的例外。

河野洋平最被世人銘記的，當屬1993年發表的「河野談話」。當時身為內閣官房長官的他，頂住黨內保守勢力的壓力，公開承認日軍強徵慰安婦的史實，並鄭重致歉。此番講話同1995年為二戰侵略道歉的「村山談話」一樣，影響深遠。

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河野洋平2002年因嚴重肝病，接受了長子、日本前外相河野太郎移植的部分肝臟，次年出任眾議院議長。2009年退休後，河野洋平仍積極投入民間外交，擔任日本國際貿易促進協會會長，多次率團訪華會晤中國領導人。

據日經中文網前編輯委員泉宣道憶述，4月21日，他受邀到訪河野宅邸。河野坦白了自己的病情，並透露：「雖然家人反對，但我還是想最後去一次中國」。據稱，河野5月底住院後，即使在病牀上也一直惦記着訪華。

斯人遠去，偏偏趕上中日關係跌入近年低谷，且遠未看到改善曙光。日本自衛隊軍事化與右翼鼓噪不斷，最新公布的日本《外交藍皮書》更將中國定位從「最重要雙邊關係之一」降格為「重要鄰國」，今後日本政壇對華友好的聲音，恐怕越來越弱。

紀曉華