「你好！中國」亮相香港旅展 推介20省市精品路綫

近年中國內地開放多國免簽後，入境的外籍遊客急速上升，不但帶動了旅遊產業的發展，也促進了中外人員及文化交流。

第40屆香港國際旅遊展今日（11日）在香港會議展覽中心舉行。亞洲旅遊交流中心（亞旅中心）受國家文化和旅遊部港澳台辦委托，打造「你好！中國——啟航一程多站」展區，舉辦中國入境免簽政策說明，並協助內地20個省（區市）文旅部門推介入境精品路綫。同時，展區還舉辦了2026港澳和內地遊學旅行商洽談會，以及「熊貓一家帶你遊」系列圖書新書發布會等一系列活動。

本屆展區（展台H101）彙聚北京、上海、江蘇、浙江等20個省（區市）的優質文旅資源。展區整體布局以「啟航」為主線，串聯起入境政策宣傳展示區、非遺文化演示展示區，入境旅遊精品線路、「重走長征路」遊學線路等六大核心功能區。

展區還設置了投壺遊戲、「熊貓一家」互動、巨型燈塔打卡等趣味環節；身著水手服的工作人員提供導覽服務，提升觀眾參與感。

由亞旅中心主辦的「入境旅遊精品路線推介會」在主會場召開。各國駐港、駐穗領事機構代表，香港中聯辦、中國旅遊集團、港澳地區旅行商及游學機構代表等百多人出席。互動環節中，工作人員就外籍旅客普遍關心的簽證辦理、入境流程等問題逐一作了詳細介紹，現場交流氣氛熱烈。