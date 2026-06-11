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湖南煙花廠爆炸︱1周6官員被查 悲劇釀37死51傷

即時中國
更新時間：20:05 2026-06-11 HKT
發佈時間：20:05 2026-06-11 HKT

周四（11日）晚，湖南省紀律檢查委員會、湖南省監察委員會微信公眾號「三湘風紀」發文，公布湖南應急管理系統3人被查。當中包括：

省應急管理廳安全生產應急救援指揮中心副主任雷敏、長沙市應急管理局原黨委委員、副局長鐘才發、瀏陽市應急管理局黨委副書記、局長楊海。

相關新聞：湖南煙花廠爆炸增至37死 湖南衛視綜藝停播悼遇難者

此外，「清廉長沙」微信公眾號上周五（5日）消息，瀏陽亦有3名官員同日被查。當中包括：

市委原常委、市人民政府原副市長李翔、市公安局原巡邏警察大隊副大隊長、二級警長高承見、官渡鎮平安法治和應急管理辦公室專職副主任劉永祺。

相關新聞：湖南煙花廠大爆炸︱災後廠房現場曝光 牆上驚見詭異平安符

5月4日下午，瀏陽市華盛煙花製造廠發生大爆炸。截至5月8日12時，事故造成37人死亡、1人失聯，在醫救治51人。國務院事後成立事故調查組，事故進行調查。

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