《國家人權行動計劃》發佈 李書磊：堅決反對霸權主義強權政治

由國新辦與外交部共同主辦的「2026·全球人權治理高端論壇」今天（11日）上午在北京開幕，會議發佈《國家人權行動計畫（2026－2030年）》。政治局委員、中宣部部長李書磊出席開幕式致辭強調，一國的安全不能建立在別國的動蕩之上，堅決反對霸權主義、強權政治和叢林法則。中國堅決反對將人權問題政治化、工具化、武器化，反對任何形式的「人權雙標」。外交部副部長苗得雨亦呼籲，尊重各國自主選擇的人權發展道路，不能將自身價值觀和發展模式強加於人，更不能搞霸道霸凌、濫用武力。

「2026．全球人權治理高端論壇」在北京開幕。楊浚源攝

「2026．全球人權治理高端論壇」在北京開幕。楊浚源攝

「2026．全球人權治理高端論壇」在北京開幕。楊浚源攝

《國家人權行動計劃（2026－2030年）》。央視新聞

反對任何形式的「人權雙標」

本次論壇為期兩天，來自100多個國家和聯合國等國際和地區組織的400多名中外嘉賓應邀與會，以紀念聯合國《發展權利宣言》通過40周年為契機，圍繞「以發展促進人權」理念，探討全球人權治理議題。

李書磊致辭表示，國家主席習近平高度重視尊重和保障人權，在推進中國式現代化的進程中，中國不斷提升人權保障水平，全過程人民民主實踐更加深入。當前，世界百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，人權的實現面臨嚴峻挑戰。和平與安全是享有一切人權的基本前提，一國的安全不能建立在別國的動蕩之上。這要求各國尊重彼此主權和領土完整，堅決反對霸權主義、強權政治和叢林法則，通過對話協商化解爭端和分歧。

他強調，中國堅決反對將人權問題政治化、工具化、武器化，反對任何形式的「人權雙標」。各國應當堅定維護聯合國地位和權威，踐行真正的多邊主義，不斷提升發展中國家的代表性和話語權，為全球人權治理注入更多穩定性和確定性。

外交部副部長苗得雨亦表示，世界沒有定於一尊的政治制度樣板，也沒有放之四海而皆準的發展模式，要尊重各國自主選擇的人權發展道路，不能將自身價值觀和發展模式強加於人，應加強與各國溝通對話，建設性解決問題，反對將人權政治化、工具化、武器化。

苗得雨指出，人民幸福生活是最大的人權，也是檢驗全球人權治理成效的黃金標準，要確保人民「老有所養、幼有所育、病有所醫、弱有所扶」。

行動計劃介紹，2021年至2025年中國政府實施了第四期國家人權行動計劃，相關目標任務得到有效落實，中國人權保障水平顯著提升。結合「十五五」規劃綱要，中國政府制定第五期行動計劃，分為「導言」和「全方位推進經濟、社會和文化權利保障」「健全公民權利和政治權利保障機制」「強化環境權利保障」「保障少數民族、婦女、兒童、老年人、殘疾人權益」「引導新興人權領域健康發展」「持續提升人權意識」「積極推動全球人權治理」「計劃實施與責任落實」共八章。駐京記者楊浚源