維權3年止步｜男子「被屈成都地鐵偷拍案」再審被駁回 當事人：將轉告AI造黃謠網民

備受社會關注的「成都男子地鐵被疑偷拍案」迎來最終司法結果。當事人何先生向四川省高級人民法院提交的再審申請，於昨日（10日）被依法駁回。何先生表示，案件在法律層面已徹底畫上句號，而昨日剛好是事件發生滿三周年的日子。他透露接受裁定結果，希望盡快重投社會工作，但後續將針對利用AI（人工智能）對其製造「黃謠」（色情謠言）的網民提出起訴。

鞋面反光被指偷拍

案情指，事件發生於2023年6月11日。何先生在成都搭乘地鐵時，因所穿鞋子的金屬裝飾反光，被同車廂的兩名女子懷疑其鞋內藏有鏡頭進行偷拍。何先生為自證清白，當眾脫鞋、脫襪接受檢查，並被帶至警局。經警方仔細查驗後，證實何先生並無任何偷拍設備及行為，還其清白。

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何先生2023年在成都搭乘地鐵時，因所穿鞋子金屬裝飾反光，被同車廂的兩名女子懷疑其鞋內藏有鏡頭進行偷拍。

「男子地鐵被疑偷拍案」當事人。

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事後何先生認為兩名女子的口頭道歉欠缺誠意，遂將二人及成都地鐵運營公司一併告上法庭，要求登報道歉及索償精神損失等共5萬元人民幣。然而，一審及二審法院均認為，兩名女子基於「鞋面有閃光點」提出合理質疑，且事後已在警局道歉，行為不構成法律意義上的侵權，故駁回何先生的全部訴求。

何先生隨後向四川省高級人民法院申請再審。據其提供的民事裁定書顯示，法院認為其申請不符合《民事訴訟法》相關規定，依法予以駁回。

何先生受訪時坦言，對三年來的維權代價感到遺憾，但已接受現有結果，「現在只想早點結束，輕裝上陣找工作」。

雖然涉事女子的官司已告一段落，但何先生透露，事件發酵的三年來，網上持續出現針對他的不實言論，更有部分網民利用AI技術製作虛假及惡意的色情內容，對其名譽造成嚴重的二次傷害。他強調，後續將會針對這批造謠的網民另行提起訴訟，誓要追究到底。