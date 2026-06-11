川婦校外擺易拉架派傳單 舉報丈夫搭上高校女職員兼涉貪

四川德陽一名女子日前在德陽城市軌道交通職業學院門外擺放易拉架海報、派發傳單，公開舉報其丈夫與該校一名鄢姓女職員存在不正當男女關係，同時指控對方利用職務便利中飽私囊。涉事學院今日（11日）凌晨發布通報，證實鄢某某已於上月離職，並就貪腐指控成立專項調查組展開核查。

列五大指控 斥女方權色交易中飽私囊

據內地媒體報道，事發於本周二（9日），網傳影片顯示，一名女子偕同親友前往「德陽城市軌道交通職業學院」大門外，即場擺放大型海報（易拉架）並向過往的學生及途人派傳單。

該易拉架上列明了五項詳細指控，除了實名舉報其丈夫與該校後勤部鄢姓女職員存在不正當男女關係外，更將矛頭直指鄢某某的操守問題，指控她利用職務便利，侵佔學校項目資源、干預招投標並中飽私囊，涉嫌嚴重違紀貪腐。

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校方澄清非「處長」並已成立調查組

面對輿論發酵，德陽城市軌道交通職業學院於今日（11日）凌晨發布情況通報作正式回應。

通報指出，校方對事件高度重視並第一時間進行核實。經查，鄢某某於2024年8月通過公開招聘入職該校，僅為後勤保障處的「普通職工」，並非網傳的「後勤部處長」。此外，鄢某某早前因身體不適，已於今年5月25日提出請辭，並於5月29日正式離職。

針對舉報中涉及的貪腐問題，校方強調，就網傳鄢某某利用職務之便干預招投標的行為，學院已成立專項調查組，目前正作進一步深入核查，將嚴格依照相關規定處置。事件焦點目前已從家庭感情糾紛，延伸至校園廉潔及招投標監管問題，當地相關部門的後續調查結果備受關注。