全國高考2026︱海歸女碩士再上試場 盼入大專學技術

現年28歲、擁有英國皇家藝術學院碩士學位的薛女士近日再次參加北京高考，她稱自己將目標學校定在大專，希望學習一門技術，「在校園生活中回歸規律的生活作息」。

2015年，薛女士以530多分考入北京服裝學院工業設計專業，後進入全球QS專業排名第一的英國皇家藝術學院攻讀服務設計碩士。畢業後她開始創業，並選擇再次參加高考。



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6月8日，薛女士在結束英語考試接受內媒「大象新聞」採訪，稱碩士畢業後她回國工作了一段時間，但工作讓她對自我價值產生迷茫，於是她選擇離職做寵物用品方向的家居品牌創業，並希望系統地學習新技能。

校園中回歸規律生活

與此同時薛女士開始考慮重新進入校園環境，並將目標定在了大專，「大專很有針對性，可能會更適合我去學一門技術。而且因為我沒怎麼複雜，應該考不到本科線。」她同時希望通過接觸更多年輕人，讓思維保持年輕，並在校園生活中回歸規律的生活作息，享受學生優惠、食堂、球場等公共措施。