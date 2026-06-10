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用錢買like？︱遼寧海城耗¥498萬買「百強縣」虛名 黨政負責人被免職

即時中國
更新時間：15:35 2026-06-10 HKT
發佈時間：15:35 2026-06-10 HKT

遼寧省海城被批為打入「百強縣」榜單，耗費¥498萬向評級機構買諮詢服務，遭中紀委嚴厲批評，涉事的黨、政主要負責人遭免職處分。

《中國青年報》5月28日刊出《遼寧海城：全面糾治『花錢買虛名』，樹牢實幹政績觀》報道，指海城花費498萬元向一家「百強縣」榜單評價機構購買咨詢服務，由客觀指標得分第118名而調整至綜合得分第91名。

排名118變91

涉事評級機構被指諮詢項目研究，未結合當地實際提出有價值的發展建議，海城為進榜單又未提出異議。通報後，遼寧省委高度重視，查清海城典型問題事實與責任，對11名責任人嚴肅追責。

中央黨校機關報《學習時報》8日刊出遼寧省委書記許昆林署名文章，披露遼寧針對事件專門制定整改工作方案，對黨政主要負責人作出免職處理，對相關責任人進行追責問責。還明確要求各地區各部門一律不得參與榜單排名，一律不得安排資金謀求上榜進位。

公開資料顯示，事發時，海城市委書記由鞍山市委副書記陸荐援兼任，後已調任葫蘆島市委副書記；當時的市長是楊野，後已調任鞍山市自然資源局副局長。

 

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