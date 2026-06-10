夏蘭特x王老吉︱中國品牌擲「銀彈」邀球星聯乘 朗拿度「被代言」金嗓子最騎呢

英超球星夏蘭特出任王老吉代言人，其洗腦廣告歌更成為熱搜。回看世界球星代言中國產品，巴西的朗拿度「被代言」金嗓子喉糖，一度鬧出風波。

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訛稱照片僅作內部留念

巴西傳奇球星朗拿度（Ronaldo）的照片，一度成為金嗓子喉糖的包裝標配，令該產品成為家傳戶曉的喉糖。

這宗成功的運動行銷，背後原來充滿荒謬味道。原來朗拿度2003年隨皇家馬德里訪問中國時，金嗓子創辦人江佩珍以數十萬歐元，請得朗拿度出席私人宴會。



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當時，江佩珍要求朗拿度穿上印有金嗓子名字的球衣，要求朗拿度拿著該品牌的喉糖拍照，聲稱僅作內部留念用途，並未簽署任何商業代言合約。

不過，金嗓子卻擅自將朗拿度的照片，製作廣告及作為產品包裝設計，大肆宣傳。

美施任蒙牛代言人

朗拿度對被盜用肖像權一事，至2005年才無意中知道自己「被代言」，廣告在中國廣泛播出。由於金嗓子利用朗拿度肖像拍出的廣告很低質「很low」，令朗拿度知道真相很極之憤怒，即時解僱當時的經理人，並向金嗓子索賠1000萬歐元。雙方直至2007年始達成私下和解協議。



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金嗓子經此一事，仍繼續採用球星宣傳策略，於2007年與巴西另一球星卡卡（Kaká）正式簽約，擔任代言人。

此外，球王美斯（Lionel Messi，又譯梅西）與C朗拿度（Cristiano Ronaldo），亦分別在2018年及2019年，出任中國蒙牛及男裝品牌「柒牌」的代言人。