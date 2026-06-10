中國觀察 ：高考學子卸甲 社會也需鬆綁

全國多地高考昨日順利收官，千萬考生終於放下紙筆。有學生興奮地走出試場，報復式地把書本扔掉，親友送上鮮花，溫情擁抱，相約去大吃一頓，為3年寒窗苦讀畫上階段性句號。

高考是不少人的青春記憶，也是無數人午夜夢迴的成長陰影。從清晨早讀至深夜刷題，周而復始的試卷、密集的考試操練、家校的殷切期許，長期緊繃的神經，讓很多學生們陷入焦慮、迷茫的情緒困境。

考試的壓力，從來不是個體問題，而是教育生態、社會觀念的共同結果。近年，內地升學競爭日趨激烈，職場「內卷」持續加劇，優質教育資源與優質工作崗位的稀缺性，被不斷放大，讓「考高分、讀名校」似乎成為人生的唯一出路。這種大環境的焦慮，進一步推高了家長的不合理期望，將自身對未來的不安、追求穩定生活的訴求，寄託在孩子的高考之上。

考生興奮地在試場外留影。新華社

考生興奮地離開試場。新華社

值得反思的是，每年安徽毛坦廠中學萬人送考、警車開道、全城助威的盛大場面，將高考渲染為將士出征般的悲壯儀式，不斷放大高考的神聖性與功利性，進一步扭曲了全社會對考試與成長的認知。這種極具儀式感的造勢，讓公眾默認高考就是決定人生成敗的終極戰，加劇了惟分數論的社會氛圍，也讓學生背負的心理重擔越加沉重。

「望子成龍、望女成鳳」的心態，人皆有之，但社會對升學成績的過度追捧，已經令教育逐漸偏離育人本質，淪為殘酷的分數競賽。

我們是時候重新審視對高考的認知，並為廣大考生搭建更完善的配套支持體系。這類關懷不應只停留在高考期間的交通保障、降噪管控等措施上。學校與教育部門更要兼顧學業提升與心理健康，常態化開展心理輔導工作，加強宣傳教育，糾正「一試定終生」的錯誤觀念。惟有全社會共同卸下焦慮、鬆綁減負，才能讓學生真正掙脫分數的桎梏，從容走向人生更廣闊的賽場，實現理想，貢獻社會。

紀曉華