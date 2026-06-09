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網售色情黑產｜二手平台8元可買數百少女裸照 「閑魚」：堅決抵制

即時中國
更新時間：22:21 2026-06-09 HKT
發佈時間：22:20 2026-06-09 HKT

近日有內地網民發現，有人在網上二手平台「閑魚」公然售賣少女裸體寫真。有用戶多次舉報，但都因「證據不足」、「平台已經重點關注該用戶」為由被駁回，事件引起廣泛關注。

記者實測證實

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據《澎湃新聞》報道，近日有用戶發現「閑魚」公然售賣少女情色寫真，一名賣家引導其加微信，發送「其他幾百少女數千G不上架內容」。記者隨後實測發現：8塊錢下單，對方真的發來含有大量10至15歲少女裸體的寫真，鏈接中甚至介紹稱「毛孔、髮絲清晰可見」。

針對此事，內地「立財經」聯繫「閑魚」官方客服，對方強調平台堅決抵制這種涉及到低俗色情的內容，也一直通過各種手段，不停排查識別。對於相關舉報，平台都會去核查。一旦核實也會第一時間對這種商品或賬號作出處置。

根據《中華人民共和國刑法》規定，以牟利為目的製作、複製、出版、販賣、傳播淫穢物品的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金，情節特別嚴重的可判處無期徒刑。

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