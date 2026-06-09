「朱雀二號」遙六火箭發射成功 載兩衛星測試「手機直連衛星」技術

中國民營航天發展再有新突破。朱雀二號改進型遙六運載火箭於今日（9日）下午4時23分，在甘肅酒泉東風商業航天創新試驗區點火升空。火箭以「一箭雙星」方式，成功將「千帆DTC01星」和「中國移動02星」送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。是次任務將為中國開展關鍵的「手機寬帶直連衛星」等前沿技術試驗。

朱雀二號運載火箭第八次飛行

朱雀二號改進型遙六運載火箭為兩級低溫加長型液體運載火箭，亦是中國現役液氧甲烷中型運載火箭的主力型號。該火箭箭體直徑為3.35米，整流罩最大直徑4.2米，具備近地軌道6噸、500公里太陽同步軌道4噸的運載能力。這款火箭可靈活配置一箭多星或平板衛星的高頻次組網任務，並能與未來朱雀三號可重複使用運載火箭形成組合式的發射方案。

中國朱雀二號遙六火箭發射成功。 新華社

中國朱雀二號遙六火箭發射成功。 新華社

中國朱雀二號遙六火箭發射成功。 新華社

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據悉，本次發射是朱雀二號系列火箭的第8次飛行。研製團隊在技術、可靠性及成本控制上進行了多項改進，包括級間分離系統首次採用與朱雀三號一致的「氣動推杆分離方案」，在維持總重量不變下減少火工品使用；此外，二級發動機機架亦首度採用3D打印一體化結構，在增強結構剛度的同時實現減重降本。

在本次發射的兩顆衛星中，千帆DTC01星由上海垣信衛星科技有限公司營運；而中國移動02星則歸屬中國移動通信集團有限公司。兩顆衛星入軌後，將正式開展手機寬帶直連衛星、天地網絡融合等技術試驗與驗證。

前期，中國工業和信息化部已指導完成相關衛星的國內頻率協調，並已正式頒發空間無線電台執照及無線電頻率使用許可，為是次商業航天及通訊試驗提供法規奠定通技術試驗提供合流奠定基礎。