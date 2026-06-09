浙江五星酒店房驚見用過避孕套 經理承諾賠¥4000後店方反悔

浙江瑞安一間五星級酒店發生客房衛生醜聞。一名女住客在退房時發現洗手台旁遺留一個使用過的避孕套，酒店大堂經理當場道歉並短信承諾賠償約4,000元（人民幣，下同）。惟事隔近兩個月後，酒店以「原經理已離職、承諾屬個人行為」為由，將賠償方案大幅縮減至僅661元，引發軒然大波。

據《溫州都市報》及多間內媒報道，來自寧波的張女士常年出差入住各類酒店。今年4月1日，她與丈夫陪同外籍客戶到瑞安洽談業務，通過攜程APP預訂了瑞安開元名都大酒店的兩間客房，並於當晚辦理入住。

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翌日上午準備退房時，張女士在客房洗手台旁的檯面上，發現了一個使用過的避孕套，當場感到極度不適。她立即聯繫前台，對方解釋稱該位置是擺放風筒的區域，推斷是保潔阿姨打掃時被風筒遮擋了衛生死角，才未有清理乾淨。

酒店經理發絡女事主的短信。

「白紙黑字」承諾被新經理推翻

當時負責對接此事的大堂經理王姓經理，態度誠懇地向張女士夫婦道歉，並拿出明確的賠償方案：全額退還當晚房費、一次性補償3,000元，並承擔兩人後續全套體檢費用，合計約4,000元。王經理更通過短信正式確認該方案。

張女士夫婦於5月26日完成體檢，其後聯絡酒店跟進賠付事宜時，卻被告知原本對接的王經理已「轉崗離職」，此事交由新任張經理接手處理。

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瑞安開元名都大酒店。

新經理直接推翻了此前方案，僅同意退還一間客房的房費461元，外加200元補償，合共661元，較原承諾縮水超過八成。

張經理解釋，此前王經理承諾的賠償方案是「他個人私下與消費者溝通的結果，並未上報酒店管理層，未獲得酒店官方授權，屬個人行為，酒店不予認可」。他又指酒店並非不願擔責，而是需要走正規流程，要求張女士提供正規體檢發票及相關損失證明。

女住客：非金錢問題是咽不下這口氣

張女士對酒店「出爾反爾」的做法極為不滿：「賠償方案是酒店主動提的、短信確認的；現在卻不認賬，這種行為完全是在戲耍消費者。」她強調：「我們不差這點賠償，就是咽不下這口氣，酒店不講誠信，實在讓人失望。」

她認為，此前對接的王經理是酒店工作人員，代表的是酒店，在職期間做出的公開承諾及確認短信，理應具備效力，不能因為一句「員工離職、個人行為」就撇清責任。

律師點講？

有法律界人士指出，根據《中華人民共和國民法典》第170條規定，執行法人工作任務的人員，就其職權範圍內的事項以法人名義實施的民事法律行為，對法人發生效力。

換言之，大堂經理作為酒店對客服務的直接代表，在處理住客投訴時提出的賠償方案，理應構成職務行為，酒店以「未上報管理層」為由拒絕認可，本質上是將內部管理漏洞的責任轉嫁予消費者。

截至發稿，雙方仍未就賠償達成一致。