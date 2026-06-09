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飯後轉呼啦圈︱浙江28歲女劇痛3小時 內臟「粉碎」終切脾保命

即時中國
更新時間：16:15 2026-06-09 HKT
發佈時間：16:15 2026-06-09 HKT

浙江一名28歲女子近日因飯後轉動加重版呼啦圈，導致脾臟破裂、腹腔積血逾1,000毫升，須緊急切除脾臟方能保命。主刀醫生形容，其脾臟已「碎成血豆腐」。浙大四院急診科透露，近期已接連收治3宗因轉呼啦圈導致內臟破裂的患者。

劇痛兩三小時始送院

據《都市快報》及浙大四院消息，事發當晚6時許，28歲的王彤（化名）吃完晚飯後約半小時，便開始用網上購買的重型呼啦圈做運動。不久後，她感到左上腹傳來劇烈痛楚，起初以為是肌肉酸痛或消化不良，在家忍耐兩三小時後，疼痛越趨劇烈，人開始發暈，才由家屬召喚救護車送院。

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救護車於翌日凌晨1時許抵達浙江大學醫學院附屬第四醫院急診室，王彤當時臉色蒼白、嘴唇發紫，血壓僅80/50毫米汞柱，處於失血性休克早期。超聲檢查顯示其腹腔內大量積血，情況危殆。

飯後轉呼啦圈致脾臟破損非孤例。 unsplash
飯後轉呼啦圈致脾臟破損非孤例。 unsplash

該院急診外科副主任、主任醫生王帥打開腹腔後發現，患者的脾臟已完全碎裂，形態如同打散的血豆腐，破損處持續活動性出血。手術團隊只能將脾臟切除，方能止血保命。王彤術後情況穩定，現已康復出院。

王帥解釋，脾臟是腹腔中質地最脆弱的實質性臟器，內部布滿血管，質地就如「嫩豆腐」一般，位於左上腹，受外力撞擊極易破裂。事主進食後半小時，胃部飽滿、腹腔張力增大，脾臟處於充血狀態，體積輕度增大，此時轉動重型呼啦圈，反覆撞擊左上腹肋弓與腹部交界處，力量直接傳導至脾臟，導致破裂。

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院方連收三宗同類個案 籲慎用「加重款」

浙大四院急診透露，該名女子並非單一個案，近期已接連收治3宗因轉呼啦圈導致脾臟破裂的女性患者。三人損傷程度不一，但均存在脾臟破損及活動性出血的問題。更令人憂慮的是，其中有人被送進搶救室前，仍向家人表示「只是肚子有點疼，可能是吃壞肚子了」。

醫生建議，如仍希望轉呼啦圈，應遵守以下原則：

  • 選購1公斤以內的輕質呼啦圈，避免「加重款」；
  • 轉動時間每次不超過15分鐘，避免肌肉疲勞後姿勢變形；
  • 飯後至少兩小時再進行，待胃排空、腹腔壓力降低；
  • 運動時將呼啦圈位置調低，減少對脾臟區域的撞擊。

醫生特別提醒，運動後若出現固定的左上腹持續劇痛，並伴隨冒冷汗、頭暈無力，甚至左肩莫名痠痛等症狀，極可能是內臟出血，必須立即就醫，切勿當作肌肉拉傷在家強忍，以免延誤救治。
 

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