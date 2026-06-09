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西安人大主任韓松受賄被提公訴 通報：數額特別巨大

即時中國
更新時間：11:07 2026-06-09 HKT
發佈時間：11:07 2026-06-09 HKT

新華社報道，陝西省西安市人大常委會原黨組書記、主任韓松涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對韓松作出逮捕決定，並指定由甘肅省蘭州市人民檢察院審查起訴。近日，蘭州市人民檢察院已向蘭州市中級人民法院提起公訴。

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檢察機關起訴指控：韓松利用擔任原國家工商行政管理總局宣傳中心主任兼辦公廳副主任，陝西省西安市委常委、副市長，西安國際港務區管委會黨工委書記、主任，西安市委副書記、政法委書記，西安市人大常委會黨組書記、主任等職務上的便利，為他人謀取利益，以及利用本人職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，應當以受賄罪追究其刑事責任。

公開資料顯示，61歲韓松先後在國務院辦公廳，國家工商行政管理總局任職，2006年開始歷任西安市副市長，西安市委常委、副市長等職，2017年任西安市委副書記、市委政法委書記。

2022年3月，韓松任西安市人大常委會黨組書記、主任。

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