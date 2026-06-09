駐京觀察：明星餐飲集體退潮？

隨着上上謙火鍋上海南京東路門店歇業，這個由內地知名男星薛之謙創立、曾紅極一時的明星餐飲品牌徹底退出市場。從巔峰時期近30間門店、日營收百萬元人民幣，到全國門店悉數閉店，上上謙的落幕，成為當下明星餐飲集體退潮的又一個縮影。

上上謙靠薛之謙IP撐起

上上謙自2012年創立起，便深度綁定創始人薛之謙的個人IP，從裝修風格、品牌標識到店內宣傳，處處烙印着明星元素，依靠粉絲「應援」迅速走紅，巔峰時期門店遍布多座一線及新一線城市。但熱度難以維繫長久經營。2019年薛之謙退出品牌股東行列，明星背書不復存在，疊加後續被曝餐具衛生不達標等食安問題，品牌口碑持續下滑，門店逐年縮減。

不僅上上謙，陳赫的賢合莊、鄭愷的火鳳祥等一眾明星火鍋品牌，也陷入或加盟亂象或食安問題等困境，大幅收縮門店。高開低走，似乎成為明星餐飲難以擺脫的宿命。

盤古智庫高級研究員江瀚向筆者分析，明星餐飲集體退潮並非偶然，這類品牌多數「重營銷、輕產品」，過度透支明星流量製造熱度，在流量紅利鼎盛階段，粉絲經濟能短暫撐起門店客流，但明星濾鏡終會消退。品牌盲目加速加盟擴張，則進一步拉低品控標準、放大管理漏洞，一旦出現食品安全、運營亂象，消費者便會快速離場。

上上謙的落幕，也是國內整個餐飲行業發展變局的真實寫照。當前國內消費市場景氣不足，民眾消費意願趨於保守，更加看重性價比。餐飲市場邁入「高代謝」時代，品牌生存周期大幅縮短。《2026中國餐飲連鎖化發展白皮書》顯示，2025年超過6成停業餐飲門店經營時長不足2年。不少品牌憑藉短視頻一夜爆紅，熱度卻短短幾個月便快速消退，甚至直接閉店消失。整體消費環境趨於理性之下，網紅標籤再也無法成為長久護身符。

楊浚源