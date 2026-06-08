人造米有毒？︱專家：純屬謠言 重組米成本高餐飲業不會用

近日網傳「外賣使用人造大米有毒」引發恐慌，內地食品專家對此澄清該說法純屬謠言。俗稱人造米的「重組米」是利用碎米與合規輔料製成的加工食品，因生產成本較高，普通外賣根本不會使用。專家強調，重組米安全無毒且具營養價值，比起人造米，公眾更需警惕黑心商販將陳米「拋光翻新」的真正食安風險。

加工工藝決定特性

據《新華社》報道，市場上的確有人造米，但因成本問題，外賣業用的不多，主要用於自熱米飯等。合規人造米與米粉、米線一樣，都是利用澱粉加熱熟化共熔、冷卻老化定型原理製備的米製產品，絕對沒有毒。

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中國國家糧食及物資儲備局科學研究院糧食品質營養研究所所長劉明介紹，業內所稱的「重組米」、又叫「人造米」或「工程米」，是以碎米為主要原料，搭配合規食品輔料（如雜糧粉、魔芋粉等），經擠壓熟化、切割定型製成。其製備原理與米粉、米線相同，不含所謂的有害「科技與狠活」，更沒有毒性。

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中國農業農村部食物與營養發展研究所、食物資源監測與營養健康評估團隊首席科學家朱大洲更補充，重組米在加工過程中需要投入設備、能耗成本，且添加的營養強化劑與魔芋粉（每公斤約40多元人民幣）價格皆高於普通大米，普通餐飲或外賣行業基於商業邏輯與利潤考量，根本不會主動使用。

網傳重組米「出飯率高、不易結塊」是加了有害添加劑，朱大洲則解釋，出飯率由澱粉組成和米粒結構決定，重組米生產可選用高直鏈澱粉的原料，本身吸水膨脹能力更好；擠壓加工改變了大米內部的澱粉結構，使其吸水率顯著提高；再搭配魔芋粉以及海藻酸鈉等品質改良劑能鎖住水分，出飯率比普通大米更高。而且，重組米經高溫高壓加工後，負責形成結晶網絡的支鏈澱粉會大量降解，因此有較好的抗回生能力，不容易變乾、變硬、結塊。

公眾更需嚴防「陳米拋光」

朱大洲更提醒，與其擔心合規的重組米，消費者更需注意「陳米拋光、噴香精」的食安問題。部分黑心商販會將發霉變質的陳米重新加工翻新販售，這類米飯存在「黃曲霉毒素」超標的嚴重風險。若民眾在外用餐發現米飯清香不明顯、表面發黃或帶有霉味，應提高警覺避免食用。