四川景區野猴圍攻女遊客20分鐘 手腳被咬傷留6cm傷口

四川雅安市喇叭河景區上月發生一宗駭人的野生猴群傷人事件。一名來自成都的女遊客在景區徒步期間，慘遭四隻野生藏酋猴（屬國家二級保護動物）包圍攻擊長達近20分鐘。女事主的手臂、肩部、大腿及臀部多處被抓咬受傷，其中腿部更留下長達6厘米的傷口。

據女事主林女士憶述，事發於5月9日，她與友人在喇叭河景區東線徒步。當行至吊橋附近扭傷腳踝準備折返時，四隻猴子突然逼近。林女士為求脫身，主動將裝有食物的背囊拋出，不料猴群搶走食物後並未散去，反而繼續撲前拉扯其外套，並瘋狂抓咬她的手腳。由於擔心反抗會招致更猛烈攻擊，林女士全程不敢動彈，直至一名駕車路過的景區工作人員發現，才將猴群驅離。

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林女士隨後駕車前往醫院求醫。經醫生診斷，其傷情達嚴重級別（三級暴露），須即時注射狂犬病人免疫球蛋白及狂犬疫苗，總醫療費用約為1,300元人民幣。

林女士不滿表示，事發一個月後，景區才首度主動聯絡她，並僅提出以「免門票」或「免費住宿一晚」作為補償，她斷然拒絕，並要求景區全額報銷醫療費用及正式道歉。

景區工作人員回應指，涉事猴群為野生藏酋猴，景區並無人工飼養，且坦言猴子具攻擊性，連員工亦曾被抓傷。至於林女士的索償訴求，工作人員解釋，由於景區近期剛更換保險公司，新合約的理賠細則尚在釐清中，目前僅能確認狂犬疫苗費用在理賠範圍內，但免疫球蛋白費用則尚未有定案。景區承諾會盡快向上級匯報再作協商處理。景區亦提醒遊客，入夏後遊客衣著較單薄，遇見猴群應保持冷靜緩步離開，切勿手持食物或與猴子對視。