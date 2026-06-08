增重變住院︱滬男誤信養生主播「線上舌診」日吞18包營養素致壞胃

近年，不少「偽養生」帶貨主播假冒專業，以「線上看診、量身調理」為幌子，誘導消費者超量服用普通食品，導致民眾花錢又傷身。近日，上海一名急需增重的男子便因誤信謊言，過量服用「固體飲料」導致腸胃嚴重受損住院，增重變減肥。

超量服用20倍

這名身處上海的劉姓男子身高178厘米、體重63公斤，因一直有增重需求，今年3月在直播平台關注了名為「陳老師講增重」的主播。該主播自稱資深專家，宣稱販售的固體飲料等產品是「功能性草本營養素」，具備排毒、調理身體等功效。

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男子增肥變減肥。極目新聞

主播隨後透過「線上舌診」斷定劉先生身體有多項問題，並為其量身打造調理方案，要求他每天服用18包相關產品。劉先生前後累計花費超過萬元。事後調查發現，主播指導的服用劑量遠遠超出產品說明書標準，部分產品的服用量甚至達到了建議劑量的20倍。

胃炎腸道紊亂致暴瘦

服用「營養品」一兩周之後，劉先生不僅沒有變胖，體重反而暴跌，並出現暈眩、腹脹等不適症狀。然而，主播卻將這些異常反應硬拗成是正常的「排毒現象」，並繼續勸誘他加碼消費。

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最終劉先生在連續服用產品一個月後，因嚴重消化不良、慢性胃炎等問題被迫住院治療。經醫生檢查，確診為「非活動性胃炎伴膽汁反流」。醫生指出，長期超量攝取益生菌與膳食纖維，是導致他腸道功能紊亂的主因。

男子提供的診斷證明。極目新聞

目前，劉先生已向上海相關執法部門檢舉該名主播涉嫌非法行醫、違規開展醫療診療活動，正對主播的專業資質展開全面核查。