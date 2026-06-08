無票男高鐵躲廁所避查 狂爆粗辱罵乘務員14次 叫囂「能上車是本事」

一列由深圳北開往長沙南的高鐵列車上，日前發生一宗性質惡劣的逃票及公然侮辱鐵路員工事件。一名無票乘車的男子為逃避查票躲進洗手間，被發現後不僅拒不配合，更在短短70秒內瘋狂辱罵乘務員達14次，並囂張叫囂「能進站是我的本事」。事件影片在網上曝光後激起公憤，目前鐵路公安機關已正式介入調查。

無票男子舉止蠻橫

據廣鐵長沙客運段的最新通報，事發於上周三（3日）晚上7時許。由該段值乘的G6014次列車從廣州南站開出後，乘務員在6號車廂進行例行驗票，期間發現該名男子無票乘車並躲藏於洗手間內。

相關新聞：高鐵乘客用插電風扇遭乘警勸止 網民：車內不熱為何要用？

現場目擊者拍攝的影片顯示，面對乘務員的查問，該名男子顯得極其蠻橫，不斷以粗言穢語反擊。當乘務員質問其無票是如何進站上車時，男子一臉傲慢地大喊：「不告訴你，那是我有本事！」乘務員隨即反駁：「你有本事進站，我就有本事追查你怎麼進的站。」男子聽罷繼續挑釁大叫：「那你去查，去查呀！」經統計，在長約70秒的爭執過程中，該男子先後對乘務員口出惡言辱罵達14次。

廣鐵長沙客運段於6日發表通報證實事件，確認經現場查驗，該名旅客確實沒有任何購票記錄，工作人員隨即依規為其辦理了廣州南至耒陽西站區間的補票手續。當晚8時50分，列車駛抵耒陽西站後該男子正常下車，而相關涉事資料已移交鐵路公安機關作進一步調查處理。

有法律專家指出，涉事男子在鐵路等公共場所公然、連續辱罵他人，行為極其惡劣。根據內地法規可處以行政拘留及罰款。

此外，新版《鐵路旅客運輸規程》已於6月1日正式實施，首次明文規定無票乘車且拒絕補票的旅客，其身份資料將會被納入鐵路系統限制購票名單。違規旅客除必須補足票款及50%的加收罰款外，須完成支付後方可解除購票限制。

