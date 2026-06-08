習近平晤金正恩  強調無論國際形勢如何變化  對朝關係「三個不變」

正在北韓進行國事訪問的中共中央總書記、國家主席習近平，當地時間6月8日下午在平壤錦繡山迎賓館同朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩舉行會談。習近平強調，無論國際形勢如何變化，中國黨和政府高度重視中朝傳統友好的堅定立場不會改變，對金正恩領導北韓社會主義事業的堅定支持不會改變，維護中朝雙方共同利益的堅定決心不會改變。

習近平指出，時隔7年再次到訪平壤，感到十分高興，也格外親切。他表示，中朝傳統友誼植根於雙方共同的理想信念和奮鬥目標，有深厚歷史積澱、堅實政治基礎、牢固情感紐帶，世代友好、命運與共、守望相助始終是中朝關係的鮮明特徵。

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習近平強調，面對加速演進的世界百年變局，雙方要登高望遠、繼往開來，從兩黨兩國關係發展歷程中汲取智慧，在人類歷史發展大勢中把握機遇，為中朝傳統友誼注入新的時代內涵和強勁動力。

習近平就發展中朝關係提出四點意見：

一、堅持以高層交往為引領，夯實政治互信根基。今年是《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年，雙方要隆重舉辦紀念活動。雙方要加強外交、執法、軍隊等交流，落實好重要共識。

二、堅持以為民造福為目標，提升務實合作水平。中方願同朝方加強發展戰略對接，擴大經貿、農業、建築、科技、醫療衛生等務實合作。要以邊境口岸全面復通、民航航班和國際客運列車恢復運營為契機，擴大人員往來。

三、堅持以友誼傳承為動力，拉緊民心相通紐帶。中方願同朝方共同維護好、管理好在朝志願軍烈士紀念設施，開展革命傳統教育、青少年思想教育。加強教育、文藝、旅遊、體育、媒體、青年、地方、友城等交流合作。

四、堅持以公平正義為理念，豐富戰略協作內涵。中朝兩國應加強戰略協調和配合，堅定捍衛各自主權、安全、發展利益，共同維護地區和平與發展。

金正恩：朝中關係是國家最重大戰略事業

金正恩表示，習近平時隔7年再次訪問朝鮮，是朝鮮人民最尊重的貴賓。他指出，去年9月在北京會晤後，兩國關係在各領域活躍發展。朝方將始終不渝地堅持一個中國原則，堅定支持中國維護核心利益的政策和立場。

金正恩強調，鞏固和發展新時代朝中友誼是人民的選擇、時代的需要，是朝方始終不變的戰略選擇和堅定不移的戰略意志。朝方會一如既往將發展朝中關係作為國家最重大的第一戰略事業，為把朝中關係建設成國家關係的典範而竭盡全力。

中共中央政治局常委蔡奇、外交部長王毅等參加會談。