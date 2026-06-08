山東漢商場半夜洗地板 忽略一事熱死

凌晨在室內工作都會熱死？山東有男子凌晨在商場內洗地板，因商場已關冷氣及門窗，導致急性熱射病死亡。

體溫高達41℃

據《江南都市報》報道，山東有網民近日發帖，透露其55歲父親鄭某，去年7月4日凌晨，在山東臨沂金雀山路萬達廣場維護大理石地板時，突然不適，體溫高達41℃，經送醫搶救無效去世。

據臨沂市蘭山區人社局出具的《認定工傷決定書》，2025年7月4日1時左右，鄭某在工作時，因工作場所關閉空調、門窗誘發熱射病，經臨沂市人民醫院搶救無效於當日3時27分宣布臨床死亡。鄭某符合熱射病導致急性呼吸循環衰竭死亡，上述情形屬於工傷認定範圍。



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而臨沂市氣象局紀錄，2025年7月3日當地最高氣溫37.2℃，7月4日最高氣溫38℃。

濰坊必勝地坪工程有限公司相關負責人表示，已接受事故調查組調查，並賠付家屬50萬元人民幣。臨沂金雀山路萬達廣場相關負責人表示，具體情況不便告知，一切以事故調查組結論為準。

熱射病（Heat stroke）是最嚴重的中暑類型，因高溫高濕環境或劇烈運動導致身體體溫調節失衡，核心體溫迅速飆升超過 40°C，並伴隨意識障礙（如昏迷、譫妄）、多器官功能衰竭，死亡率極高，必須立即就醫。