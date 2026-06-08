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公立幼稚園要求家長薪金證明 官方致歉

即時中國
更新時間：09:50 2026-06-08 HKT
發佈時間：09:50 2026-06-08 HKT

雲南大理祥雲縣的4間公立幼稚園，近日在秋季招生通告中要求家長報名時提供薪金證明，以及名下房屋管理費和水電費繳費憑證等，以核實報名學生符合入學條件，引發「嫌貧愛富」的質疑。當地教育局昨致歉，稱材料要求存在非必要內容，已重新調整。

被質疑「嫌貧愛富」

內地封面新聞報道，祥雲縣李姓居民近日在《祥城鎮2026年秋季公辦幼兒園招生報名通告》中看到，園方要求家長報名時提供薪資文件，個體工商戶更要提供經營業務文件。在本地購房的還要上傳管理費、水電費憑證等。

對此，幼稚園招生諮詢張老師回應，增設證明材料是為核實學生家長確實在祥城鎮上班、搞實體經營，或是在鎮上購入房產並實際居住，「鎮上公辦幼兒園學位有限，我們滿足不了那麼多人。」

內地第一財經發文批評，作為政府提供公共服務的機構之一，公立幼稚園的招生依據應當是轄區內適齡兒童的身份訊息、戶籍或居住證明，而非家庭的經濟帳本。園方此舉是把「嫌貧愛富」寫在了臉上。

近年來，內地中小學、幼稚園過度收集家長訊息的事件時有發生。

深圳一幼稚園曾調查孩子家庭的房屋戶型；山西忻州市長征小學（西校區）的家校聯繫卡上，要求填寫「家長擅長的項目或可提供的社會資源」；四川某小學在面試時，要求家長攜帶學歷證書。

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