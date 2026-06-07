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解放軍首用電子干擾驅離荷軍艦 專家：重大行動升級

即時中國
更新時間：14:05 2026-06-07 HKT
發佈時間：14:05 2026-06-07 HKT

荷蘭護衛艦5月27日駛入南海西沙群島周邊水域，遭解放軍首次動用電子干擾手段驅逐。有軍事專家於央視6日播出的節目指，解放軍今次行動有重大升級，電子干擾令荷艦通訊線路資料鏈、雷達系統癱瘓，指揮官及艦員也會處於極度恐怖狀態。

荷艦處極度恐怖狀態

荷蘭海軍「德魯伊特」號護衛艦5月27日進入西沙群島周邊水域，解放軍南部戰區出動056A與054A型導彈護衛艦等跟蹤監視。

解放軍出動054A型導彈護衛艦驅逐闖入西沙的荷蘭軍艦。央視截圖
解放軍出動054A型導彈護衛艦驅逐闖入西沙的荷蘭軍艦。央視截圖
解放軍出動054A型導彈護衛艦驅逐闖入西沙的荷蘭軍艦。央視截圖
解放軍出動054A型導彈護衛艦驅逐闖入西沙的荷蘭軍艦。央視截圖

期間，中國海軍631艦與626艦採取近距離外逼，對荷蘭軍艦實施驅離；553艦則對荷蘭NH-90艦載直升機進行無線電喊話警告。此外，解放軍還出動掛載霹靂-10（PL-10）近距空空導彈的戰機升空警戒。

相關新聞：湖北艦︱解放軍南海開展實戰化練兵

驅離行動中，解放軍不僅使用喊話手段，還首次動用電子干擾。

軍事評論員杜文龍在央視6日的《軍情時間到》中分析，今次的驅離行動有重大升級，「通過主動電子干擾，對方的通訊線路資料鏈、雷達系統都會陷入瞎子、聾子狀態，所以它的航向，包括行動都會受到重大影響，艦上的指揮官包括艦員會處於極度恐怖狀態。」

「德魯伊特」號，是荷蘭海軍主力戰艦，建造於21世紀初，屬於七省級防空護衛艦。它今年4月中旬離開荷蘭本土，展開為期5個月的「太平洋射手」遠洋部署任務。6月24日至7月31日在夏威夷群島及周邊海域舉行的2026年環太平洋軍事演習。

 

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