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減肥獲現金券︱湖南地區搞活動太踴躍 提早截止報名

即時中國
更新時間：18:33 2026-06-06 HKT
發佈時間：18:33 2026-06-06 HKT

不少上班族常嚷著減肥，甚至不惜花錢請健身教練或營養師，以達成目標。湖南株洲蘆淞區舉辦的減肥比賽引發關注。成功減肥參賽者，竟可獲現金券。比賽接受所有區「上班族」報名，即時出現搶報情況。由於反應太踴躍，最終要提早截止報名。

據官方資料顯示，該比賽由當地多部門主辦，全區各機關企事業單位身體良好的工作人員均可報名。比賽由兩個組，健康生活方式倡導組無報名門檻，「減重組」則須具備下列條件之一即可報名：體質指數（BMI）＞24，或者男性腰圍＞90厘米，女性腰圍＞85厘米。比賽時間為6月到9月，有專家為參賽者提供膳食、運動、中醫三大維度的專業減重指導。活動有多個獎勵，如每減10斤（5公斤）可換500元提貨券，上不封頂，完成整個賽程有望獲得禮品等等。

承辦方蘆淞區疾控中心工作人員表示，比賽全區所有有工作單位「上班族」均可參加，由於服務資源和能力有限，同時要保障質量，所以沒有擴展到全民。名額很快滿了，「名額是200多人，結果來了三四百人。」所以3天（6月3日到5日）的報名時長提前一天結束。

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