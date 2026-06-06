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遼寧棄貓潮︱上百隻貓仔扔路邊驚現血屍 官方急送救助公安徹查

即時中國
更新時間：17:13 2026-06-06 HKT
發佈時間：17:13 2026-06-06 HKT

6月5日，有網友發佈視頻稱，在遼寧省沈陽市于洪區洪盛路附近，上百只幼貓在馬路邊無人看管，疑似人為遺棄，並且有一定數量的幼貓被過路車輛碾壓致死。

倖存貓隻全數送救助

對此，沈陽市于洪區農業農村局、馬三家街道辦事處當晚發佈情況通報，具體內容如下：

6月5日，有網友發文稱「于洪區洪盛路附近發現上百只貓崽被棄路邊」。對此情況，于洪區農業農村局、馬三家街道辦事處、馬三家派出所以及專業救助機構第一時間趕赴現場，開展核查處置工作。

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經核實，現場發現貓和小貓共百餘隻，相關部門立刻採取妥善處置工作。對已死亡的，全部進行無害化處理，防止疾病傳播；對未死亡的，已妥善轉運至救助機構進行救助，現場工作已全部處理完畢。

公安部門正在溯源追查違規棄養原因，並將依法依規開展追責打擊。于洪區農業農村局、馬三家街道辦事處將密切關注相關事件動態，積極回應社會關切。

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