Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全國高考2026︱數學天才韋東奕賬號變「許願池」  學生留言盼順利攞高分

即時中國
更新時間：16:15 2026-06-06 HKT
發佈時間：16:15 2026-06-06 HKT

今年全國高考明天（7日）正式開始之際，被外界譽為數學天才韋東奕，其在小紅書的個人賬號評論區竟成新一屆考生「許願池」，大批網民留言，希望高考順利，取得理想成績。

相關新聞：數學天才︱「韋神」韋東奕 成北大最年輕副教授

昨日（5日），北京大學數學科學學院長聘副教授韋東奕的個人賬號開通滿一年，相關話題發布後，再次吸引大批學子關注，不少網友湧入評論區，留言許願考試順利。該賬號於一年前開啟後，只發布一條短片，但已有1570多萬點贊，近160萬條留言。

相關新聞：數學天才︱韋東奕社媒漲粉速度破世界紀錄 稱已受輿論影響不想再作任何回應

去年6月初，韋東奕開通個人社交平台賬號，和網友打招呼，短短4秒的視頻吸引無數網友關注，粉絲數量最高時接近2500萬。
韋東奕本人曾對媒體表示，「不會再對外做任何回應」。
 

最Hit
直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲
直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲
生活百科
22小時前
海南一名醫生擅替血癌病人拔牙致死。iStock示意圖
血癌病人未簽同意書 海南實習醫生擅替剝牙致流血不止身亡
即時中國
6小時前
Save Lily｜Danny父母在入境處總部成功辦領出世紙 非常父：市民唔駛擔心有拐帶問題
02:13
Save Lily｜Danny父母在入境處總部成功辦領出世紙 非常父：市民唔駛擔心有拐帶問題
突發
3小時前
陳啟泰驚爆疑轉行做港鐵職員  穿整齊制服月台舉牌嚇窒市民  網民：上車要用錦囊？
陳啟泰驚爆疑轉行做港鐵職員  穿整齊制服月台舉牌嚇窒市民  網民：上車要用錦囊？
影視圈
2026-06-05 17:30 HKT
00:34
黑幫勝和前「坐館」疑欠下過百萬街數 上水街頭被掌摑
突發
2026-06-05 15:55 HKT
青衣長發邨換升降機鋼門 7旬翁偷走新門入屋切割 鋸聲大作保安揭發
青衣長發邨換升降機鋼門 7旬翁偷走新門入屋切割 鋸聲大作保安揭發
突發
7小時前
77歲于洋自揭心血管閉塞險死盆骨現骨枯 豪言「花光積蓄拒留下一代」兩子真實反應曝光
77歲于洋自揭心血管閉塞險死盆骨現骨枯 豪言「花光積蓄拒留下一代」兩子真實反應曝光
影視圈
3小時前
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
申訴熱話
2026-06-05 07:45 HKT
張家輝追關詠荷全靠一男星慫恿  被爆追求細節：我唔敢開口點算  首揭女兒想當作家遭母阻止
張家輝追關詠荷全靠一男星慫恿  被爆追求細節：我唔敢開口點算  首揭女兒想當作家遭母阻止
影視圈
8小時前
01:05
尖沙咀34歲女途人疑遭的士撞飛30米 送院搶救不治 69歲男司機被捕
突發
13小時前