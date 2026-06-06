全國高考2026︱數學天才韋東奕賬號變「許願池」  學生留言盼順利攞高分

今年全國高考明天（7日）正式開始之際，被外界譽為數學天才韋東奕，其在小紅書的個人賬號評論區竟成新一屆考生「許願池」，大批網民留言，希望高考順利，取得理想成績。

相關新聞：數學天才︱「韋神」韋東奕 成北大最年輕副教授

昨日（5日），北京大學數學科學學院長聘副教授韋東奕的個人賬號開通滿一年，相關話題發布後，再次吸引大批學子關注，不少網友湧入評論區，留言許願考試順利。該賬號於一年前開啟後，只發布一條短片，但已有1570多萬點贊，近160萬條留言。

相關新聞：數學天才︱韋東奕社媒漲粉速度破世界紀錄 稱已受輿論影響不想再作任何回應

去年6月初，韋東奕開通個人社交平台賬號，和網友打招呼，短短4秒的視頻吸引無數網友關注，粉絲數量最高時接近2500萬。

韋東奕本人曾對媒體表示，「不會再對外做任何回應」。

