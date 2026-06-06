婚騙疑雲︱浙江男視像5分鐘斥¥27萬娶妻 揭對方孭巨債同居9天閃離

近日，有內地媒體報道一宗閃婚騙疑雲。來自浙江省湖州市的32歲古先生，日前透過婚介所紅娘結識一名陝西女子，兩人僅進行了短短5分鐘的視像通話便「定下終身」。男方隨後豪砸近27萬元（人民幣‧下同）娶妻，豈料新婚翌日即驚揭妻子背負巨債，兩人僅同居 9 天便鬧翻離婚，事件隨即引發網民廣泛熱議。

16萬天價中介費

為了這段姻緣，古先生一家共支付了26.5萬元，當中包括5000元路費、10萬元聘金，以及高達16萬元的中介費。豈料新婚翌日，古先生便發現妻子竟背負10多萬元外債，且擁有多個微信帳號，甚至連支付寶帳號亦非其本人持有。

相關新聞：騙財騙色︱廣州男扮公務員一腳踏多船 癡心女懷孕始揭負心漢已婚香港註冊

雙方矛盾隨之迅速激化，到了5月3日，女方退還10萬元聘金後便收拾行李，出走古家。扣除期間女方曾返回陝西拿行李的4天，兩人實際上僅共同生活了9天。

相關新聞：獨家｜新型「扮假結婚」騙局曝光 犯罪集團招已婚港女做戲簽紙 呃內地男逾十萬中介費

女方閃離自稱患憂鬱症索賠

3天後，5月6日，雙方前往辦理離婚，惟女方聲稱因鬧離婚患上憂鬱症等病症，遂入稟法院提出起訴離婚，並要求古先生賠償5萬元醫藥費。

古先生隨後向婚介所紅娘「管姐」要求退還16萬元介紹費，卻遭對方一口拒絕。「管姐」質疑：「會不會是他們想要假離婚，想把中介費騙回去？」。「管姐」更透露女方實際要求的賠償金額高達50萬元。有記者曾致電女方求證，對方僅以「訊號不好」為由，隨即掛斷電話。

目前雙方均已對簿公堂，古先生入稟法院要求婚介所退還中介費，而女方則向男方索取醫藥費。