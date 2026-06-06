餐廳小米粥驚現六刀片器具 事主：險以後要用手語

餐廳出品味道差，最多或影響往後生意，但若有食安問題，就會危及食客。河北石家莊青園街門一間名叫「谷連天」的餐廳，早前有食客在小米粥內發現一把帶有6刀片的器具。事件引發網絡關注。



上周四（4日），該名網民發影片顯示，赫然藏著一把帶有6個鋒利刀片的器具，上面還沾滿了小米粥。影片配文稱：「粥裡居然可以吃出來6個連環刀片，幸好我看了一眼，要不以後可能只能手語了！」

食客在小米粥內發現一把六連刀片的器具。抖音＠帶娃的海哥哥

食客在小米粥內發現一把六連刀片的器具。抖音＠帶娃的海哥哥

食客在小米粥內發現一把六連刀片的器具。抖音＠帶娃的海哥哥





「谷連天」後來在官方賬號留言致歉，並表示經調查，門店確實存在誤操作導致異物問題，對谷連天青園街門店負責人和相關人員已經進行教育並處罰，公司對此也會進行加強管理。



影片竹發布者回應稱，他不需要賠償，希望該公司將賠償拿出來換成包子和粥，免費發放給清潔工人和外賣員。



昨日（5日）上午，涉事餐廳分別職員表示，此次事件是一個意外，當天事情發生後，店內對同一批粥料全部下架。經過協商溝通，他對涉事顧客提出的賠償方式表示認可，並會將相關情況反饋給當事人。