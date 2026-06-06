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《給阿嬤的情書》︱3周獨佔內地票房榜首 6‧18登港

即時中國
更新時間：08:28 2026-06-06 HKT
發佈時間：08:28 2026-06-06 HKT

內地爆紅電影《給阿嬤的情書》昨日官宣全球上映計劃，首輪將於6月18日同步登陸香港與澳門地區、新加坡、大馬及文萊，後續將陸續亮相其他國家及地區。

 

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《給阿嬤的情書》由內地導演藍鴻春執導，絕大部分演員是素人，製作費僅1400萬元（人民幣，下同）。電影自5月1日在內地上映後，票房已破15億元，連續3周獨佔票房榜首，成為近期內地電影市場現象級的票房黑馬。

影片以「僑批」串聯起中泰兩地、兩代人的牽掛與堅守：阿嬤葉淑柔守着潮汕老屋，半生等候着遠赴南洋丈夫的書信，孫子赴泰尋找「失聯阿公」蹤跡，卻發現當年書信不斷的阿公其實早已去世，意外揭開一場由善意編織、以情義支撐的跨洋守望。

據悉，後續影片還將持續拓展全球發行市場，前往美國、加拿大、澳洲、新西蘭、英國、法國、愛爾蘭、日本、韓國、泰國、越南等地。

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