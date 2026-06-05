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西藏自治區政府原主席齊扎拉  涉貪1.58億被判無期

即時中國
更新時間：17:43 2026-06-05 HKT
發佈時間：17:42 2026-06-05 HKT

重慶市第一中級人民法院今日（5日）一審宣判西藏自治區政府原主席齊扎拉受賄案。齊扎拉非法收受財物共計折合1.58億多元人民幣被判處無期徒刑。

經審理查明：1999年至2025年，齊扎拉利用擔任雲南省迪慶州中甸縣委書記，迪慶州州長，迪慶州委書記，西藏拉薩市委書記，自治區政府主席，十三屆全國人大民族委員會副主任委員，十四屆全國政協農業和農村委員會副主任等職務上的便利，為有關單位和個人在房地產開發、工程承攬、行政審批、職務提拔等事項上提供幫助，非法收受財物。

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西藏自治區政府原主席齊扎拉涉貪被判無期。
西藏自治區政府原主席齊扎拉涉貪被判無期。

法院認為，齊扎拉受賄數額特別巨大，應依法懲處。鑒於其受賄犯罪中有未遂情節，到案後主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實；檢舉揭發他人重大犯罪行為，有重大立功表現；認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物及孳息大部分已追繳，因此依法從輕處罰。

現年67歲的齊扎拉，藏族，2021年10月卸任西藏自治區政府主席後，轉往全國人大，退居二綫；2023年轉往全國政協任職。2025年1月，齊扎拉涉嫌嚴重違紀違法落馬，成為中共十八大後第一個落馬的藏族省部級高官。

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