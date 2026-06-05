福田口岸｜北上男褲袋藏活「球蟒」闖關 涉瀕危物種被截｜有片

深圳皇崗海關近日在福田口岸查獲一宗旅客違規攜帶瀕危活體動物進境案件。一名男性旅客將一條活體球蟒藏於褲子後袋內，企圖經福田口岸由香港進入深圳，被海關關員當場截獲。經鑑定，該蛇屬於《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅱ所列物種。

據通報指出，海關關員在福田口岸對入境旅客及其行李物品進行例行監管時，發現一名男子的褲子後袋異常臃腫。由於該名男旅客進入海關監管區時未有向海關作出任何申報，關員察覺有異，隨即將其截停並作進一步檢查。結果，關員在該名男子的後褲袋內搜出一個塑膠袋，袋中藏有一隻白色襪子，裏面緊緊包裹着一條活體蛇。

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涉事活蛇其後被送往深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心進行鑒定，證實為「球蟒」（Ball Python）。該物種已被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄II中，屬於受保護物種。

內地海關部門藉此重申，根據內地法規，除合法持有野生動植物進出口證書外，任何人士均嚴禁透過貿易、攜帶或郵寄方式，將瀕危物種及其製品帶進或帶出國境。違者將面臨法律制裁，若情節嚴重並構成犯罪，當局將依法追究相關人士的刑事責任。