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AI應用工具︱豆包預告增付費版本 活躍用戶應聲跌600萬

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更新時間：10:55 2026-06-05 HKT
發佈時間：10:55 2026-06-05 HKT

內地科企字節跳動的人工智能（AI）助手豆包，3日晚宣布計劃推出專業版，提供軟體開發、金融分析、科學研究等專業服務；最受歡迎的搜尋問答、寫作生圖等將保持免費。

豆包自上月傳出付費消息後，豆包MAU（月活躍使用者數）開始出現規模化增長以來的首次下跌。國內獨立第三方AI行業資料榜單平台AI產品榜顯示，豆包5月MAU為3.3億，環比下降1.81%，約607萬使用者流失。

豆包預告推出付費版後，活躍用戶一個月間流失600萬。
豆包預告推出付費版後，活躍用戶一個月間流失600萬。


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據網易號「 TechWeb 」指，榜單前8名中，千問、DeepSeek、騰訊元寶、Kimi月活均有不同程度增長。業內認為，儘管豆包仍以近1億的優勢領先第二名千問，但使用者規模出現收縮仍是一個值得警惕的訊號。

火山引擎近期披露，截至3月，豆包大模型日均Token使用量突破120萬億，3個月內增長一倍，比2024年5月發佈時增長1000倍。Token使用量暴漲意味著推理成本同步擴張，令免費模式的壓力已達到臨界點。

截至目前，千問、元寶、DeepSeek等尚未傳出要收費的消息。有業內人士猜測，元寶、千問很可能會趁著這波收費，搶奪豆包使用者。

 

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