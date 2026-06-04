36歲廣西男自駕闖青海無人區 失蹤9個月家屬再組隊尋人

廣西36歲電商鍾源達去年在西藏自駕遊到青海，途中失聯，兩個月後被發現所駕汽車丟在路邊人卻失蹤，鍾源達意訊全無至今已9個月，其家人並未放棄，近日再與救援隊到青海繼續尋找。

救援隊已展4輪搜索行動

據紅星新聞報道，鍾源達的兄長本周二表示，他和父親5月22日從廣西出發，於23日晚抵達青海格爾木，希望能夠尋找到弟弟的新線索。

記者了解到，鍾先生等人抵達後，當地曾參與搜救鍾源達的雲南藍天救援國際合作中心青海分中心也再次參與尋人。

據該中心相關工作人員張先生介紹，自家屬本次抵達青海後，救援隊已配合開展4輪搜尋行動，累計投入30餘人次，以發現車輛的拖拉海溝為中心，對周邊廢棄礦區、礦洞等區域進行排查，但暫未發現有效線索。



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張先生指，目前並無新線索，計劃在當地張貼尋人啟事、發動周邊群眾協助尋找等方式獲取新的資訊。

事主失蹤後汽車曾異常啟動

據此前報道，2025年8月27日上午10時許，36歲的鍾源達駕駛白色大眾轎車由青海格爾木市錦悅酒店離開後失聯。經家屬發佈尋人資訊並聯合警方、救援力量持續搜尋，同年11月1日，其駕駛的車輛在格爾木市拖拉海溝一處廢棄玉石礦區內被發現。

據參與搜救的救援人員之前表示，鍾的行車記錄儀顯示，車輛於2025年8月27日停放在棄車地點，隨後曾在同年9月20日異常啟動，並拍攝到一名陌生人用被單遮擋車輛前擋風玻璃的畫面。此外，鍾源達的手機訊號曾兩次短暫出現在距離棄車點十餘公里的區域。