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世界游泳冠軍︱「自爆」與未成年粉絲有性關係 季新傑：被盜號造謠

即時中國
更新時間：09:26 2026-06-04 HKT
發佈時間：09:26 2026-06-04 HKT

「在我與女朋友談戀愛至今，我最少與30多人裸聊約炮，且到處散發自己隱私部位照片……」中國游泳世界冠軍季新傑的微博帳號，前日發布疑似被女友爆料私生活混亂的長文，文章還提及他與未成年粉絲發生性關係，在更衣室拍攝汪順、閆子貝、孫佳俊等運動員洗澡視頻售賣等。該文隨後被刪除，季新傑稱微博帳號被盜號，內容非其本人發布，相關言論不實。

文章提到，每次比賽都是季新傑與粉絲發生關係的時機，當中甚至包括未成年人，屢次被女友發現後下跪認錯。文章稱所述如實，絕無半點添油加醋，批評他的所作所為「無論出於男朋友，還是出於運動員、人民教師、人民警察的身份，都觸及道德法律底線」。

現年29歲的季新傑效力於山東游泳隊、國家游泳隊，曾獲世界游泳錦標賽男子4x100米自由泳接力和男子4×200米自由泳接力冠軍。

去年4月，他經公安系統招錄考試獲得入警入編資格，成為中國公安體育協會註冊的「警地聯合培養運動員」。在去年11月全運會上，季新傑代表公安民警參賽，獲得男子200米自由泳亞軍。

 
 
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