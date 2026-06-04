中國觀察：神舟二十三號乘組 誰會破天荒駐留1年?

首位香港航天員、載荷專家黎家盈已進駐中國太空站9天，雖然官方暫未公布最新情況，但相信各項工作已陸續展開。今次二十三號乘組的最大不同，是3名航天員中有一位將單次駐留太空站1年。這將是中國航天史首次，由誰肩負這重大任務，暫未公布。

5月25日，航天員系統副總設計師吳大蔚對央視《新聞1+1》說，駐留時間從半年延長到1年，對航天員的身體、心理、各項操作的複雜性，還有應對風險的概率都是挑戰，「目前的兩名航天員都具備基本素質和能力。」



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從吳大蔚的回答顯示，當局已初步選定了神舟二十三號的其中2名航天員，作為駐留1年的候選人。

根據官方新華社介紹，朱楊柱分別擔任神二十三指令長、航天飛行工程師，張志遠擔任航天駕駛員，兩人屬於中國第三批航天員，比黎家盈早一批，經驗較多。

有內地航天愛好者也撰文分析，載荷專家主要負責科研工作，暫時不太可能執行長達1年的飛行任務，因此由黎家盈駐留1年的可能性較低。

那麼究竟是朱楊柱還是張志遠？論年齡，兩人均為40歲；論經驗，這是朱楊柱第2次升空，張志遠則是首飛。



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張志遠機會較大

不過，央視早前在介紹張志遠的時候，特別提到他「除了作為駕駛員的本職工作，還要負責空間生命科學與人體研究的相關數據紀錄」，而這正是今次延長太空駐留時間的主要目的之一。從任務上來看，張志遠駐留1年的機會較大。

依吳大蔚表示，在未來半年的飛行過程中，每個月都會對航天員的狀態進行全面評估，不管是身體、心理狀態、操作的穩定性以及對於任務的認識和綜合表現，經過這些綜合評估，最終才會確定執行1年期駐留工作的人選。這代表一切還存在變數。

紀曉華